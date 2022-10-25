Математик
Добрый день! Я преподаю математику дистанционно: студентам, школьникам и взрослым. я эксперт ЕГЭ, мои ученики сдавали на 100 баллов. Предлагаю индивидуальные и групповые занятия, используем онлайн-доску, интерактивную платформу по математике. Также преподаю некоторые экономические дисциплины. Помимо ЕГЭ готовлю к ОГЭ, SAT, AP, ACT, GMAT.
Строю математические модели с использованием современных методологий матстата, эконометрики, имитационного моделирования. Работаю с бизнесом (для прогнозирования значимых параметров и факторов, изучаемого процесса и др.), помогаю при написании научных исследований с эконометрикой и другой релевантной матчастью.
Я против войны в Украине!
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