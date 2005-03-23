Делаю Реалистичные симуляции и Многое другое
Делаю Реалистичные Симуляции
Могу сделать Low-Poly модель
Не слишком высоко полигональную модель
Делаю Voxel'ьные модельки
Заинтересовались пишите смело
Предупреждение: Я новичок в сфере 3D , если вам не понравится работа не судите строго
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Пример 3D Трекинга в Adobe After Effectнет просмотров
- Сломанное сердце1 просмотр
- Желейный кубик1 просмотр
- Деконструкция сферы1 просмотр
- Ёлканет просмотров
- Печенки1 просмотр
- Снеговик со снегомнет просмотров
- Снеговик : Движок Cyclesнет просмотров
- Снеговик Движок EEVEEнет просмотров