GeekTrip

Тимур GeekTrip

 
20 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
20 дней назад
Делаю Реалистичные симуляции и Многое другое

  • Делаю Реалистичные Симуляции

  • Могу сделать Low-Poly модель

  • Не слишком высоко полигональную модель

  • Делаю Voxel'ьные модельки
    Заинтересовались пишите смело

  • Предупреждение: Я новичок в сфере 3D , если вам не понравится работа не судите строго

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