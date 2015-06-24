Имею большой опыт работы по наполнению сайтов. В общей сложности выполнено более 3000 работ. Работала с вордпресс и джумла. Ежедневно веду несколько новостных сайтов. Готова работать над статьями в области туризма, женской тематики, медицины.
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
10 лет назад
Гульсина - прекрасный исполнитель. Очень творчески подобраны темы, хорошая уникальность, никаких ошибок. Рекомендую
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик, с которым приятно работать. Четко сформулированное ТЗ, которое не вызывает никаких вопросов, и моментальная оплата.
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#696
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#719