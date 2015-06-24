Gelya31

Гульсина Gelya31

 
49 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Имею большой опыт работы по наполнению сайтов. В общей сложности выполнено более 3000 работ. Работала с вордпресс и джумла. Ежедневно веду несколько новостных сайтов. Готова работать над статьями в области туризма, женской тематики, медицины.

Отзывы заказчиков

SoVa_Co
45 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Написать 30 статей для сайта
Гульсина - прекрасный исполнитель. Очень творчески подобраны темы, хорошая уникальность, никаких ошибок. Рекомендую
Прекрасный заказчик, с которым приятно работать. Четко сформулированное ТЗ, которое не вызывает никаких вопросов, и моментальная оплата.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#696
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#719