Специалист по интернет-рекламе
Более 6 лет в интернет-рекламе. Работаю в команде специалистов интернет-продвижения (SEO, интернет-реклама, имейл-рассылки)
- запуск и настройка рекламной кампании с нуля Google Adwords, Yandex Direct, Facebook и Vkontakte;
- работа с баннерными сетями Double Click, Adriver;
- SEO;
- имейл-рассылки;
- разработка стратегии онлайн-продвижения;
- консультации и аудит интернет активностей.
В своей работе используем индивидуальный подход и комплексные решения.
Портфолио
- Kasa.in.ua, реклама в facebook302 просмотра