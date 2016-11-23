Genius-Adwords

Александр Genius-Adwords

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Специалист по интернет-рекламе

Более 6 лет в интернет-рекламе. Работаю в команде специалистов интернет-продвижения (SEO, интернет-реклама, имейл-рассылки)

- запуск и настройка рекламной кампании с нуля Google Adwords, Yandex Direct, Facebook и Vkontakte;

- работа с баннерными сетями Double Click, Adriver;

- SEO;

- имейл-рассылки;

- разработка стратегии онлайн-продвижения;

- консультации и аудит интернет активностей.

В своей работе используем индивидуальный  подход и комплексные решения. 

Портфолио