Специалист по интернет-рекламе

Более 6 лет в интернет-рекламе. Работаю в команде специалистов интернет-продвижения (SEO, интернет-реклама, имейл-рассылки)

- запуск и настройка рекламной кампании с нуля Google Adwords, Yandex Direct, Facebook и Vkontakte;

- работа с баннерными сетями Double Click, Adriver;

- SEO;

- имейл-рассылки;

- разработка стратегии онлайн-продвижения;

- консультации и аудит интернет активностей.

В своей работе используем индивидуальный подход и комплексные решения.