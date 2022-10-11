Начинающий разработчик игр

Добро пожаловать на мою страницу!

Я ученик третьего курса в университете Юты. Люблю как играть, так и создавать игры (правда пока что не сложные).

Мои навыки:

Языки: Русский (родной), Английский (билингв), Китайский (основы)

Языки программирования: Java (средний - высокий), С++ (база), С# (база)

Движки: Unity (база), Unreal Engine 5 (в настоящее время учу)

Моделирование: Maya (средний- высокий)

Графический дизайн: Photoshop (средний-высокий), Illustrator (база)