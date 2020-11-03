GeoAleks

Александр GeoAleks

 
47 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Набираю тексты, создание QR кодов для ваших сайтов

Всем добрый день всем, меня зовут Александр. Я имею большой опыт работы в текстовых редакторах и два высших образования экономическое и техническое.

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Отзывы заказчиков

enderelin07
Василий 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Название сайта знакомств
Спасибо Александру за креатив, рекомендую как отличного исполнителя.
Отличный работодатель, четкое поставлена задача и отличная коммуникация. Рекомендую
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