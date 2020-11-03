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Всем добрый день всем, меня зовут Александр. Я имею большой опыт работы в текстовых редакторах и два высших образования экономическое и техническое.
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
5 лет назад
Спасибо Александру за креатив, рекомендую как отличного исполнителя.
Ответный отзыв
Отличный работодатель, четкое поставлена задача и отличная коммуникация. Рекомендую