С 2005 года в интернет рекламе.
Опыт по продвижению товаров и услуг в интернет по разным каналам.
Внешняя и внутренняя оптимизация, продвижение в Яндекс, Google, OSM.
Рекомендую продвижение фирмы в Яндекс через Яндекс Бизнес Справочнике без использования контекстной рекламы (Директ).
Продвижение через Яндекс Бизнес Справочник - качественный источник трафика для коммерческих сайтов. К примеру работа в комплексе с Яндекс Картами и Яндекс КЬЮ дает хороший результат.
Для продвижения используется комплекс инструментов:
* качественно заполненные карточки организаций
* авторизация и занесение на карты всех точек
* публикую новости
* добавляю товары
Для каждого продумываются
* Тексты объявлений по которым будут чаще переходить на сайт
* Ключевые слова, чтобы обратиться именно к вашей аудитории.
Размещение в Яндекс Бизнес Справочнике - хороший инструмент для долгосрочной перспективы, т.к. грамотная работа с сервисами Яндекс обладает накопительным эффектом и долгосрочным результатом.
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Ответ: про с.Морское г.Судак Крым.
Портфолио
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