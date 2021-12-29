Продвижение вашего бизнеса через Яндекс Сервисы.

С 2005 года в интернет рекламе.

Опыт по продвижению товаров и услуг в интернет по разным каналам.

Внешняя и внутренняя оптимизация, продвижение в Яндекс, Google, OSM.

Рекомендую продвижение фирмы в Яндекс через Яндекс Бизнес Справочнике без использования контекстной рекламы (Директ).

Продвижение через Яндекс Бизнес Справочник - качественный источник трафика для коммерческих сайтов. К примеру работа в комплексе с Яндекс Картами и Яндекс КЬЮ дает хороший результат.

Для продвижения используется комплекс инструментов:

* качественно заполненные карточки организаций

* авторизация и занесение на карты всех точек

* публикую новости

* добавляю товары

Для каждого продумываются

* Тексты объявлений по которым будут чаще переходить на сайт

* Ключевые слова, чтобы обратиться именно к вашей аудитории.

Размещение в Яндекс Бизнес Справочнике - хороший инструмент для долгосрочной перспективы, т.к. грамотная работа с сервисами Яндекс обладает накопительным эффектом и долгосрочным результатом.

Результаты моей работы попали в "Быстрые ответы". задайте в Яндекс поиск:

1. в крым куда лучше поехать с детьми ,

2. куда лучше лететь в крым с детьми ,

3. куда лучше поехать с ребенком в крыму

Ответ: про с.Морское г.Судак Крым.