Доброе время суток!
Доброе время суток!
Меня зовут Георгий Скрепнюк.
Чтобы не тратить ваше время на прочтение резюме, напишу только о том, что необходимо знать.
Делаю записи разного рода и формата. Пользуюсь микрофоном Rode NT-USB. Примеры вы можете услышать в моём портфолио. Закончил Федеральную Школу Радио в 2019 году.
Прослушал курс по копирайтингу от компании Boomers Agency Анжелины Григорян. На курсе проходили такие темы, как:
- Редактирование текстов
- Нейминг
- Анализ ЦА (целевой аудитории)
- Составление заголовков
- Составление УТП
- Написание рекламных текстов и постов
- Генерирование хештегов
- Написание экспертных постов + сторителлинг
- Составление контент-плана
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Серия №16 просмотров
- Трейлер9 просмотров
- Отрывок из аудиокниги "Кафе на краю земли"4 просмотра
- Реклама сока Rich55 просмотров