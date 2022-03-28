Georgie1229

Георгий Скрепнюк Georgie1229

 
28 летРоссия/Омск
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Доброе время суток!

Доброе время суток!

Меня зовут Георгий Скрепнюк.

Чтобы не тратить ваше время на прочтение резюме, напишу только о том, что необходимо знать.

Делаю записи разного рода и формата. Пользуюсь микрофоном Rode NT-USB. Примеры вы можете услышать в моём портфолио. Закончил Федеральную Школу Радио в 2019 году.

Прослушал курс по копирайтингу от компании Boomers Agency Анжелины Григорян. На курсе проходили такие темы, как:

  • Редактирование текстов
  • Нейминг
  • Анализ ЦА (целевой аудитории)
  • Составление заголовков
  • Составление УТП
  • Написание рекламных текстов и постов
  • Генерирование хештегов
  • Написание экспертных постов + сторителлинг
  • Составление контент-плана
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Портфолио