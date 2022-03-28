Доброе время суток!

Доброе время суток!

Меня зовут Георгий Скрепнюк.

Чтобы не тратить ваше время на прочтение резюме, напишу только о том, что необходимо знать.

Делаю записи разного рода и формата. Пользуюсь микрофоном Rode NT-USB. Примеры вы можете услышать в моём портфолио. Закончил Федеральную Школу Радио в 2019 году.

Прослушал курс по копирайтингу от компании Boomers Agency Анжелины Григорян. На курсе проходили такие темы, как: