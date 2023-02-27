Працюю швидко, якісно та чесно

Мене звати Георгій, я маю ступені бакалавра та магістра в галузі програмної інженерії та управління проектами відповідно. За час навчання та 5-річної практики в ІТ сфері та роботи в роздрібній торгівлі я отримав чудові навички аналізу, управління проектами та командної роботи. Я завжди проявляв сильні лідерські якості.

На даний момент я працюю менеджером оновлення цін в IT компанії. Тут я отримав досвід дата менеджерінгу, оновлення цін та сетінгів на платформі сайту з 18М+ продуктів, 4.5К+ активних брендів та 1К+ Vendor?партнерів. Моє головне завдання полягає в нормалізації вхідних даних та подальшому апдейті бази даних сайту, внесенні різноманітних цінових налаштувань. Також я опанував тулзи, розроблені для робочого процесу, та приймав участь у розробці та тестуванні нових інструментів.

За моєю ініціативою, ми почали використовувати макроси, що дозволило радикально оптимізувати робочий процес та усунути вірогідність людського фактору. Я також займався розробкою нових макросів та підтримкою вже існуючих. Для роботи використовую MS Excel, MS Access, VBA та розроблені компанією тулзи. Розмір команди, з якою я працюю, становить 10 осіб.