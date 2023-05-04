Geraltinho

Писал, пишу и буду писать!

Опыт работы

Автор статей автомобильной тематики

Работал в качестве ведущего автора материалов для сайтов автомобильной тематики:

· Ссылка на основной сайт: http://auto-catalog.su/

· Ссылка на дополнительный сайт: http://rus-cars.org/

В мои обязанности входило:

· Мониторинг зарубежных и отечественных Интернет-ресурсов с целью поиска актуальных и свежих новостей/эксклюзивных

материалов.

· Адаптация материалов, перевод и создание контента для сайтов.

· Модерация и редактура ранее написанных работ другими сотрудниками.

· Адаптация материалов согласно требованиям SEO и дальнейшей раскрутки.

Автор статей-фрилансер

Работаю на бирже textsale.ru с ноября 2017 года. Ранее писал тексты для продажи на электронном супермаркете. Сейчас выполняю исключительно индивидуальные заказы по различным

тематикам из-за переключения на другой график работы. На данный момент занимаю

33 место в рейтинге лучших копирайтеров биржи (в прошлом году входил в десятку

лучших):

Ссылка на профиль: https://www.textsale.ru/users/Narcisista/u/569624/

Автор статей криптовалютной тематики

С 25 сентября 2017 по 19 марта 2018 создавал контент для сайта https://crypto-mining.ru/ путем адаптации новостей из зарубежных источников.

Автор статей для сайта StopMusic

Периодически занимаюсь контентом сайта музыкальной направленности, создавая контент по определённым

ключевым запросам.

Автор статей для агентства недвижимости «Партнер»

Создавал контент и описание продаваемой жил. площади для сайта https://gelpartner.com/ Основной задачей было адаптация ресурса под современные поисковые системы и обновление неактуальных материалов.

Автор статей для сайта ITFB

Создаю контент для блога компании ITFB (Information Technology For Business), описывая различные

современные решения для оптимизации работы, повышения эффективности и

обеспечения безопасности ИТ-инфраструктуры.

Автор статей для сайта Motorrika

Являюсь одним из авторов популярного российского сайта, посвященного мотоциклам и всему, что с

ними связано.

В мои обязанности входит:

· Мониторинг зарубежных и отечественных Интернет-ресурсов с целью поиска актуальных и свежих новостей/эксклюзивных

материалов.

· Адаптация материалов, перевод и создание контента для сайтов.

· Создание авторских работ для определённого модельного ряда мотоциклов.

· Создание авторских работ для освещения гонок MotoGP.

· Сравнение, редактура и перевод технических параметров из официального пресс-центра Ducati и Yamaha.