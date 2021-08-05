German-Infinity

Видеомонтажёр, Арт-дизайнер

Рад всех приветствовать на своём профиле, меня зовут Герман.

О себе и своих навыках: занимаюсь монтажём видео уже не первый год, хорошо владею Adobe Priemere Pro, делаю саунддизайн и инфографику. Возьмусь для вас созданием от рекламного ролика в Инстаграм до монтажа длительного, полноценного видео или клипа.

Так же хорошо владею фотошопом, занимаюсь лёгкой и тяжелой обработкой фото, цветокоррекцией, создаю концепт- арты, а так же если ты юный рэпер, жаждущий познать все прелести жанра- сделаю для тебя обложку для трека или альбома, никаких ограничений нет, всё в пределах вашей фантазии и моих возможностей.

За свою работу беру совсем мало, но дешевить не буду, поскольку ценю свои силы и время и знаю свои возможности.

Но объективно всегда можем договориться о цене.

Буду рад с каждым решить любые проблемы и обсудить идеи.