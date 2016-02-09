Услуги копирайтера/рерайтера: Интересуют лаконичные и привлекательные тексты/статьи на актуальные темы? Вам сюда!
Качественный копирайт/рерайт. Тексты различной сложности и направленности (производство, технологии, аналитика, развлечения)
Добросовестное выполнение различных объемов работы в указанный срок, грамотный русский, украинский
Повышение уникальности любого объема текста, написание статей, работа с ключами(анкорами),сделаю уникальной вашу дипломную\курсовую работу, реферат.
Усидчивость и готовность к монотонной работе
Связаться со мной также можно по адресу: [email protected]
Отзывы заказчиков
$8
9 баллов
8 лет назад
Спасибо за работу. Выполнено было очень оперативно, в соответствии с ТЗ.