Gerrily

Елена Gerrily

 
38 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Услуги копирайтера/рерайтера: Интересуют лаконичные и привлекательные тексты/статьи на актуальные темы? Вам сюда!

Качественный копирайт/рерайт. Тексты различной сложности и направленности (производство, технологии, аналитика, развлечения)

Добросовестное выполнение различных объемов работы в указанный срок, грамотный русский, украинский

Повышение уникальности любого объема текста, написание статей, работа с ключами(анкорами),сделаю уникальной вашу дипломную\курсовую работу, реферат.

Усидчивость и готовность к монотонной работе

Связаться со мной также можно по адресу: [email protected]

Написание статейРерайт текста
Отзывы заказчиков
iolanta
Юлия 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$8
9 баллов
8 лет назад
Уникализировать тексты (рерайт)
Спасибо за работу. Выполнено было очень оперативно, в соответствии с ТЗ.