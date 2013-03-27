Нужно изменить на сайте: - полностью текст (перевод с ру на англ готов) - поставить недостающие картинки (они тоже все есть) - после этого подключить paypal ...
HTML-верстка3 заявки
Закрыт
12 лет назад
Нужно изменить на сайте: - полностью текст (перевод с ру на англ готов) - поставить недостающие картинки (они тоже все есть) - после этого подключить paypal ...
На бесплатном движке сделать интернет магазин (без интерфейса, то есть, на домене будет только логин, пароль и кнопка вход). На этот сайт будут приходить заказы с других сайтов в виде информации (телефон, адресс доставки, e-mail, ...