Копиратер.
Привет!
Копирайтер, рерайтер (фриланс)
Мои навыки и опыт
- Пишу грамотные, уникальные, интересные, информативные, читабельные тексты на различную тематику • Имею достаточный опыт в написании авторских статей для женских порталов и сайтов для родителей.
- Создавала контент для интернет-магазина одежды для беременных и кормящих, для сайта компании по продаже строительных материалов, предприятия по производству детской одежды, компании по организации праздников, интернет-проекта по развитию идей для малого и среднего бизнеса.
- Работаю с программами проверки уникальности текстов (Advego Plagiatus, eTXT Антиплагиат, DCFinder)
- Свободно владею русским языком.
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