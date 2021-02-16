Ghost404

Игорь Клемешов Ghost404

 
30 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Копиратер.

Привет!

Копирайтер, рерайтер (фриланс)

Мои навыки и опыт

  • Пишу грамотные, уникальные, интересные, информативные, читабельные тексты на различную тематику • Имею достаточный опыт в написании авторских статей для женских порталов и сайтов для родителей.
  • Создавала контент для интернет-магазина одежды для беременных и кормящих, для сайта компании по продаже строительных материалов, предприятия по производству детской одежды, компании по организации праздников, интернет-проекта по развитию идей для малого и среднего бизнеса.
  • Работаю с программами проверки уникальности текстов (Advego Plagiatus, eTXT Антиплагиат, DCFinder)
  • Свободно владею русским языком.