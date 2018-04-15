Gibadullin

Дмитрий Гибадуллин Gibadullin

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Я начинающий веб-дизайнер, нуждаюсь в богатом портфолио. Адекватные цены!
  • Сделаю дизайн главной страницы для вашего сайта.
  • Лендинг, одностраничник или полноценный сайт
  • Сроки: от 2 до 5 дней.

По итогу Вы получаете:

  • Макет сайта в PSD (в слоях)
  • Все использованные шрифты
Перед заказом, желательно заполнить бриф. (https://goo.gl/VqWQYVили Предоставить Т3. 