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Дмитрий Гибадуллин
Gibadullin
Gibadullin
29 лет
7 лет на
фриланс
-бирже
Был
7 лет назад
Я начинающий веб-дизайнер, нуждаюсь в богатом портфолио. Адекватные цены!
Сделаю дизайн главной страницы для вашего сайта.
Лендинг, одностраничник или полноценный сайт
Сроки: от 2 до 5 дней.
По итогу Вы получаете:
Макет сайта в PSD (в слоях)
Все использованные шрифты
Перед заказом, желательно заполнить бриф. (
https://goo.gl/VqWQYV
)
или
Предоставить Т3.
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