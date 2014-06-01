Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Юрий Полищук
Giksoer
Giksoer
34 года
Украина
/
Киев
10 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Анна Маевская
Anatoliya111
40 лет
Украина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
18 отзывов
$10
10 баллов
10 лет назад
Написать часть к дипломной по охране труда
Все отлично! Рекомендую!
надежность работодателя проверена
Ответный отзыв
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар