Giksoer

Юрий Полищук Giksoer

 
34 годаУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Anatoliya111
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Написать часть к дипломной по охране труда
Все отлично! Рекомендую!
надежность работодателя проверена
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