хорошо, что есть люди на которых можно положиться! Роман относится именно к таким. Динамичное общение в результате которого предлагаются варианты дизайна и на лету подхватываются и реализуются в удачную картинку. Нацеленность на результат а не на личную выгоду. Ответственность у молодого человека - присутствует, что является неотъемлемой частью во время создания и усовершенствования идей заказчика. И самое главное - это любовь к своему делу. Спасибо)