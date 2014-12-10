Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
10 лет назад
хорошо, что есть люди на которых можно положиться! Роман относится именно к таким. Динамичное общение в результате которого предлагаются варианты дизайна и на лету подхватываются и реализуются в удачную картинку. Нацеленность на результат а не на личную выгоду. Ответственность у молодого человека - присутствует, что является неотъемлемой частью во время создания и усовершенствования идей заказчика. И самое главное - это любовь к своему делу. Спасибо)
Ответный отзыв
Спасибо за плодотворное сотрудничество!
$10
10 баллов
10 лет назад
Сотрудничество с данным исполнителем было очень приятным. Роман, выполнил работу быстро и качественно. Так у нас заказчик оказался очень придирчивым, он то и делал многочисленные правки. Но Роман охотно делал правки, не возмущаясь, а наоборот довольно-таки весело отнесся к заказчику. В общем работой очень довольна, буду и дальше сотрудничать с данным исполнителем, что и всем советую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, понятное задание, мгновенная оплата. К исполниелю относится с пониманием, а к правкам - с юмором. Рекомендую!
$20
10 баллов
10 лет назад
Очень доволен сотрудничеством! После того количества невнятных людей с которыми невозможно найти общий язык и ни о чем договориться - Рома был как послан свыше! Моментально принялся за работу и буквально мгновенно предоставил эскиз. Общение - 5+ Понимание задачи - 5+ Выполнение задачи - 5+ Цена/качество - 5++ Полностью доволен сотрудничеством!! Огромное спасибо!!! Советую всем обратить внимание
Ответный отзыв
Превосходный заказчик: - четкая постановка задания - своевременная оплата - просто позитивный человек - оставляет действительно ЖИРНЫЕ отзывы, если работа выполнена хорошо Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Работать с ним не рекомендую, потому что такие заказчики мне самому нужны!)
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $75
от 2 дней
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