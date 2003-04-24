Glory_Kray

Я профессиональный дизайнер и художник

Мое портфолио Вы можете посмотреть тут: Hello! - Portfolio_Anna_Khitailenko (portfoliobox.net)



Могу воплотить любую Вашу идею.

Создание иллюстраций, артов и портретов это не просто мое хобби.

Я с радостью помогу создать и разработать:

— Иллюстрации

— Арты

— Портреты

— Фоны для игр

— Разработка разукрашек

— Иллюстрации для книг

— Лайн-арты

— Эскизы для тату

— Наклейки

— Стикеры

— Обложки для тетрадей

— Разработка мерча

— Дизайн на одежду и сувенирную продукцию



Преимущества моей работы

— Индивидуальный подход к каждому заказу

— Создаю уникальный контент

— Всегда придерживаюсь сроков

— Быстро генерирую идеи и вношу правки



Особенности моей работы

— Перед началом работы мы уточним все необходимые детали

— После я отправляю Вам грубый эскиз, что бы по окончанию работы Вы получили арт, который полностью соответствует идее

— Я отправляю Вам черно-белый вариант эскиза. По необходимости мы вносим правки.

— Приступаю к финальной работе: цвету, теням и бликам.

— По окончанию работы Вы получите все необходимые файлы.



Обо мне

Владею навыками работы в программах:

— Adobe Photoshop,

— Adobe Illustrator,

— CorelDraw,

— Krita.

Имею профессиональное образование "Дизайн (по отраслям)". Проходила курсы по повышению квалификации.

Так же имею опыт работы в рекламных агентствах и на фрилансе.

Обладаю хорошей коммуникабельностью, трудолюбием.

Каждая работа для меня это отдельный вид искусства.

Занимаюсь искусством с ранних лет. Моя первая работа в сфере цифрового искусства была создана в 14 лет. Я никогда не ограничивала себя одним видом искусства, поэтому у меня есть несколько готовых картин написанных маслом, акварелью и акрилом. Я пишу стихи и играю на гитаре. В свободное время я люблю наращивать ногти и создавать уникальные и яркие дизайны. Я люблю путешествовать и узнавать что-то новое. У меня прекрасная семья, каждый из моего окружения занимается творчеством. Мой муж дизайнер, моя маленькая сестра занимается актерским мастерством, моя мама художник, а отец архитектор.



Буду рада сотрудничать с Вами!