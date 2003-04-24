Glory_Kray

Мое портфолио Вы можете посмотреть тут: Hello! - Portfolio_Anna_Khitailenko (portfoliobox.net)
Могу воплотить любую Вашу идею.
Создание иллюстраций, артов и портретов это не просто мое хобби.
Я с радостью помогу создать и разработать:
— Иллюстрации
— Арты
— Портреты
— Фоны для игр
— Разработка разукрашек
— Иллюстрации для книг
— Лайн-арты
— Эскизы для тату
— Наклейки
— Стикеры
— Обложки для тетрадей
— Разработка мерча
— Дизайн на одежду и сувенирную продукцию
Преимущества моей работы
— Индивидуальный подход к каждому заказу
— Создаю уникальный контент
— Всегда придерживаюсь сроков
— Быстро генерирую идеи и вношу правки
Особенности моей работы
— Перед началом работы мы уточним все необходимые детали
— После я отправляю Вам грубый эскиз, что бы по окончанию работы Вы получили арт, который полностью соответствует идее
— Я отправляю Вам черно-белый вариант эскиза. По необходимости мы вносим правки.
— Приступаю к финальной работе: цвету, теням и бликам.
— По окончанию работы Вы получите все необходимые файлы.
Обо мне
Владею навыками работы в программах:
— Adobe Photoshop,
— Adobe Illustrator,
— CorelDraw,
— Krita.
Имею профессиональное образование "Дизайн (по отраслям)". Проходила курсы по повышению квалификации.
Так же имею опыт работы в рекламных агентствах и на фрилансе.
Обладаю хорошей коммуникабельностью, трудолюбием.
Каждая работа для меня это отдельный вид искусства.
Занимаюсь искусством с ранних лет. Моя первая работа в сфере цифрового искусства была создана в 14 лет. Я никогда не ограничивала себя одним видом искусства, поэтому у меня есть несколько готовых картин написанных маслом, акварелью и акрилом. Я пишу стихи и играю на гитаре. В свободное время я люблю наращивать ногти и создавать уникальные и яркие дизайны. Я люблю путешествовать и узнавать что-то новое. У меня прекрасная семья, каждый из моего окружения занимается творчеством. Мой муж дизайнер, моя маленькая сестра занимается актерским мастерством, моя мама художник, а отец архитектор.
Буду рада сотрудничать с Вами!