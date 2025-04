Gluschenko_V_I

Приветствую!

Я Глущенко Владимир, занимаюсь 3D моделированием и разработкой чертежей для студентов и производства.

Образование:

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт", специальность "Технология производства авиационных двигателей и энергетических установок летательный аппаратов" - т.е. инженер-технолог.

Харьковский национальный университет Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба, специальность "Боевое управление полетами авиации" - по данной специальности и работаю, поэтому и есть много свободного времени.

Работал два года в "Харьковском агрегатном конструкторском бюро", сначала инженером технологом, потом мастером участка цеха. Но по контракту надо было отработать по военной специальности, поэтому и ушел.

Подрабатывал студентом, делая сопромат, чертежи и 3Д модели.

Родные языки украинский и русский. I know English at the technical level

Контактные данные:

Моб: 050 736 1404

Email: [email protected]

Viber: 380939016608

FB https://www.facebook.com/vladimir.gluschenko.33