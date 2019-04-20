Gluschenko_V_I

Приветствую!
Я Глущенко Владимир, занимаюсь 3D моделированием и разработкой чертежей для студентов и производства.
Образование:
- Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт", специальность "Технология производства авиационных двигателей и энергетических установок летательный аппаратов" - т.е. инженер-технолог.
- Харьковский национальный университет Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба, специальность "Боевое управление полетами авиации" - по данной специальности и работаю, поэтому и есть много свободного времени.
Работал два года в "Харьковском агрегатном конструкторском бюро", сначала инженером технологом, потом мастером участка цеха. Но по контракту надо было отработать по военной специальности, поэтому и ушел.
Подрабатывал студентом, делая сопромат, чертежи и 3Д модели.
Родные языки украинский и русский. I know English at the technical level
Контактные данные:
Моб: 050 736 1404
Email: [email protected]
Viber: 380939016608