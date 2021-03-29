Glushichka

Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Я новенькая на этом сайте, поэтому выложу краткую информацию о себе и зачем я здесь:
Я молодая мама в декрете. Мне 24 года. Закончила два института. Первый-Харьковский институт банковского дела, второй-Харьковский экономический институт. Имею небольшой опыт в сфере введения предпринимательства.Положительные качества: пунктуальная, ответственная, отзывчивая, грамотная, внимательная.
Предлагаю Вам услуги:
1. ТРАНСКРИБАЦИЯ. Перепечатаю речь из аудио- или видеозаписи в логически связанный текст, удобный для последующего редактирования.
Почему я?
- Уберу слова-паразиты;
- Грамотно составлю предложения и проверю пунктуацию после выполнения работы;
- Оформлю текст в Word с разбивкой на абзацы.
2. ПЕЧАТАНИЕ ТЕКСТОВ С ИЗОБРАЖЕНИЙ. Перепечатаю тексты в любом объеме с фото, файлов и др.
Почему я?
- Быстро работаю с большим количеством текста;
- Очень хорошо работаю с программой Word;
- Сделаю работу качественно, не упустив малейших деталей.
С Вас: доступное для чтения качество на изображении.
3. СОЗДАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ НА САЙТАХ
Грамотно и красиво оформлю любое объявление!
4. СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Сделаю оригинальную и уникальную презентацию в powerpoint.
Из предоставленного Вами материала для презентации (если он имеется) выделю главную информацию, поделю текст на абзацы. МИНИМУМ ТЕКСТА, МАКСИМУМ КАРТИНОК, СХЕМ, ФОТО И Т.П.
ЛЮБУЮ РАБОТУ ВЫПОЛНЮ В СРОК И СДЕЛАЮ НЕДОРОГО, А ТАКЖЕ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ СВОЮ ЦЕНУ