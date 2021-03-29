Glushichka

Напишу текст по аудио или видео и поработаю над орфографией и пунктуацией любых текстов!

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Я новенькая на этом сайте, поэтому выложу краткую информацию о себе и зачем я здесь:

Я молодая мама в декрете. Мне 24 года. Закончила два института. Первый-Харьковский институт банковского дела, второй-Харьковский экономический институт. Имею небольшой опыт в сфере введения предпринимательства.

Предлагаю Вам услуги:

1. ТРАНСКРИБАЦИЯ. Перепечатаю речь из аудио- или видеозаписи в логически связанный текст, удобный для последующего редактирования.

Почему я?

- Уберу слова-паразиты;

- Грамотно составлю предложения и проверю пунктуацию после выполнения работы;

- Оформлю текст в Word с разбивкой на абзацы.

2. ПЕЧАТАНИЕ ТЕКСТОВ С ИЗОБРАЖЕНИЙ. Перепечатаю тексты в любом объеме с фото, файлов и др.

Почему я?

- Быстро работаю с большим количеством текста;

- Очень хорошо работаю с программой Word;

- Сделаю работу качественно, не упустив малейших деталей.

С Вас: доступное для чтения качество на изображении.

3. СОЗДАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ НА САЙТАХ

Грамотно и красиво оформлю любое объявление!

4. СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Сделаю оригинальную и уникальную презентацию в powerpoint.

Из предоставленного Вами материала для презентации (если он имеется) выделю главную информацию, поделю текст на абзацы. МИНИМУМ ТЕКСТА, МАКСИМУМ КАРТИНОК, СХЕМ, ФОТО И Т.П.

ЛЮБУЮ РАБОТУ ВЫПОЛНЮ В СРОК И СДЕЛАЮ НЕДОРОГО, А ТАКЖЕ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ СВОЮ ЦЕНУ