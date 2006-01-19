GneG_G

Григорий Маленевский-Миклин GneG_G

 
17 летРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Я веб-дизайнер на Tilda уровня Junior.

За невысокую стоимость я сделаю для вас:

  1. Удобный сайт с нуля по вашему ТЗ.

  2. Уникальный дизайн.

  3. Вывод сайта в сеть.

  4. Настройку SEO для Google и Яндекс.

  5. Помощь в продвижении сайта.

Также могу помочь с доработкой сайта или его отдельных элементов.

Стоимость услуг будет зависеть от количества и сложности поставленных задач.

Связь со мной:

Telegram: https://t.me/GGneG

VK: Григорий Маленевский-Миклин

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