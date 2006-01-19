Григорий Маленевский-Миклин GneG_GGneG_G
17 летРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Я веб-дизайнер на Tilda уровня Junior.
За невысокую стоимость я сделаю для вас:
Удобный сайт с нуля по вашему ТЗ.
Уникальный дизайн.
Вывод сайта в сеть.
Настройку SEO для Google и Яндекс.
Помощь в продвижении сайта.
Также могу помочь с доработкой сайта или его отдельных элементов.
Стоимость услуг будет зависеть от количества и сложности поставленных задач.
Связь со мной:
Telegram: https://t.me/GGneG
Я против войны в Украине!
Портфолио
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