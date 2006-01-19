Я веб-дизайнер на Tilda уровня Junior.

За невысокую стоимость я сделаю для вас:

Удобный сайт с нуля по вашему ТЗ. Уникальный дизайн. Вывод сайта в сеть. Настройку SEO для Google и Яндекс. Помощь в продвижении сайта.

Также могу помочь с доработкой сайта или его отдельных элементов.

Стоимость услуг будет зависеть от количества и сложности поставленных задач.

Связь со мной:

Telegram: https://t.me/GGneG

VK: Григорий Маленевский-Миклин