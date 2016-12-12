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Дмитрий
Going_to_sun
Going_to_sun
37 лет
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Дмитрий
MIT
33 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
18 отзывов
$10
10 баллов
8 лет назад
Нейминг магазина товаров из дерева
Предложены отличные варианты, проделана хорошая работа. Всё в рамках правил конкурса.
Хороший конкурс. Приятно было поучаствовать
Ответный отзыв
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Отзывы заказчиков
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