Going_to_sun

Дмитрий Going_to_sun

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

MIT
33 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нейминг магазина товаров из дерева
Предложены отличные варианты, проделана хорошая работа. Всё в рамках правил конкурса.
Хороший конкурс. Приятно было поучаствовать
Ответный отзыв