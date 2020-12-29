GoldDigger

Личные качества: внимательный, ответственный, коммуникабельный, обучаем, с чувством юмора, без вредных привычек.Мои навыки:Запуск и подготовка информационных систем;Поддержка пользователей;Комплексное обслуживание пользовательских и серверных компьютеров их сборка;Мониторинг новых версий программного обеспечения и его тестирования с последующим внедрением;Клиентские ОС: Windows 98-7; Серверные ОС: Windows Server 2003-2008,2012; Microsoft Office XP/2003/2007/2010;Настройка безопасного выхода в Интернет - Firewall;Базовые знания (DNS, DHCP, AD, TCP/IP, RDP...);Резервное копирование важных данных;Обслуживание и мелкий ремонт оргтехники в офисе;Работа с поставщиками компьютеров (опыт работы по продаже компютеров и комплектующих);Знание английского. Степень знания - выше среднего, разговорный хромает, сейчас практикой подтягиваю;Работаю в офисных пакетах Word, Excel, Access,Outlok,Internet Explorer;Есть навыки работы в программах : Mdaemon,WMware workstation,team viewer;Базовые знания программы 1С;Опыт работы с компьютерным оборудованием (сборка, модернизация ПК);Опыт работы с обработка изображения и видео монтажа (Adobe (Photoshop, Premier, Fine reader), Corel(Photo-paint,Trace), Sony Vegas, virualDub и т.д.);Опыт со сведением звука (Cool Edit Pro, Sonic Foundry Acid, Sonar, Cubase, FL, Reaper, Sound Forge и т.д.)