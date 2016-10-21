Golovanova1994

Благодарю за заказ, Дарья! Было очень приятно с вами работать! Очень редко встречаются настолько хорошие заказчики. Обращайтесь еще, если будут релевантные задачи для моей специализации. Оперативная связь по Skype и электронной почте, быстро все согласовали и решили, быстро отправили доступы. Удачи!