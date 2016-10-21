Golovanova1994

$100
Здравствуйте, у нас имеется страница http://luxelombard24.ru/chasy/ ее необходимо оптимизировать, так же надо провести аудит сайта. С вас цены и сроки. Имеется опыт подобной работы?
Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
Завершен
7 лет назад
Здравствуйте, у нас имеется страница http://luxelombard24.ru/chasy/ ее необходимо оптимизировать, так же надо провести аудит сайта. С вас цены и сроки. Имеется опыт подобной работы?
Нужно настроить несколько не маленьких кампаний для Яндекс Директ. Тематика: интернет -магазин с несколькими категориями товаров. Собрать запросы, написать объявления не под каждый ключ, а под группу ключей одно объявление. Смысла нет под каждое слово ...