Golovanova1994

Дарья Голованова Golovanova1994

 
29 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$420
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Aleksey1924
Алексей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
$320
10 баллов
7 лет назад
Реклама интернет магазина Я&G
Обращайтесь еще! Приятно работать с вами.
Исполнителем осталась довольна. Настраивал «непопулярную» тематику, потому были опасения по модерации. Но прошел удачно и довольно быстро. Буду заказывать ведение.
Ответный отзыв
adtprofit
Владимир 
30 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Аудит и SEO-оптимизация сайта.
Благодарю за заказ, Дарья! Было очень приятно с вами работать! Очень редко встречаются настолько хорошие заказчики. Обращайтесь еще, если будут релевантные задачи для моей специализации. Оперативная связь по Skype и электронной почте, быстро все согласовали и решили, быстро отправили доступы. Удачи!
Благодарю за проделанную работу. В краткие сроки получили работу надлежащего качества, согласно договорённости. Выявили все ошибки в SEO продвигаемого нами ранее LP, получили подробное техническое задание. Владимир быстро внедрил все необходимые элементы технической и поисковой оптимизации. Дополнительно помог с Яндекс.Метрикой, а также проконсультировал по всем дальнейшим шагам. Смело могу рекомендовать.
Ответный отзыв