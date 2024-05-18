Web-master
Всем привет! Меня зовут Катя - я веб-дизайнер и я специализируюсь на создании сайтов под ключ на тильде.
Могу создать сайт любого объема и сложности.
К каждому проекту у меня индивидуальный подход, я подберу наилучшее решение для вашего бизнеса исходя из детального анализа задачи перед началом работы.
Буду рада сотрудничеству!
Портфолио
- Дизайн магазина неоновых вывесок2 просмотра
- Верстка сайта с анимацией Parallax5 просмотров
- Дизайн сайта для автосервиса "ANGARAVTO"1 просмотр
- Верстка сайта портфолио1 просмотр
- Дизайн интернет-магазина комнатных декоративных растенийнет просмотров
- Дизайн сервиса с онлайн-упражнениям по растяжкенет просмотров
- Верстка одностраничного сайта MNTN2 просмотра
- Верстка лендинга Alivio6 просмотров
- Верстка сайта "флеш-карточки"3 просмотра
- Верстка сайта "приложение органайзер"3 просмотра