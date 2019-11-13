Степан Голубев GolubevStephanGolubevStephan
21 годРоссия/Вологда
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Программист на Django + PostgreSQL + Git.
Здравствуйте.
Я программист на Django.
Опыт работы не большой, но хорошая способность разбираться в проблемах, ошибках, проектах!
Очень большое желание развиваться, учиться, страсть к программированию, сильное желание работать!
Знаком с Git, подключение, использование PostgreSQL.
Знание английского, высокий уровень!
Мои проекты:
https://github.com/StephanGolubev/DjangoBlogGitHub.git
https://github.com/StephanGolubev/BookmarksDjangoProject.git
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Django107 просмотров