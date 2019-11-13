Программист на Django + PostgreSQL + Git.

Здравствуйте.

Я программист на Django.

Опыт работы не большой, но хорошая способность разбираться в проблемах, ошибках, проектах!

Очень большое желание развиваться, учиться, страсть к программированию, сильное желание работать!

Знаком с Git, подключение, использование PostgreSQL.

Знание английского, высокий уровень!

Мои проекты:

https://github.com/StephanGolubev/DjangoBlogGitHub.git

https://github.com/StephanGolubev/BookmarksDjangoProject.git