Goodjobbro

Озвучу Ваш текст на английском или на русском / / / Копирайтер с опытом
25 лет
Озвучу Ваш тест так, как никто другой .
Волшебное произношение на английском ( окончил школу с уклоном на английский , окончил колледж с баллом 10 по английскому )
свяжитесь и убедитесь сами , будем работать долго, много и упорно .
Копирайтер со стажем.
Вы выбираете творческий подход к написанию текстов ?
Смысл слов действительно важен для Вас ?
Надоели фрилансеры, не укладывающиеся в срок ?
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