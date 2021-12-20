Goodjobbro

Озвучу Ваш текст на английском или на русском / / / Копирайтер с опытом

25 лет

Озвучу Ваш тест так, как никто другой .

Волшебное произношение на английском ( окончил школу с уклоном на английский , окончил колледж с баллом 10 по английскому )

свяжитесь и убедитесь сами , будем работать долго, много и упорно .

Копирайтер со стажем.

Вы выбираете творческий подход к написанию текстов ?

Смысл слов действительно важен для Вас ?

Надоели фрилансеры, не укладывающиеся в срок ?

Вы нашли своего человека!