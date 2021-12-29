Unity C# Developer
Программист C#, Unity.
Опыт работы 3 года.
Пишу грамотный код
Работаю с 2д-3д, Андроид-Пк.
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
3 года назад
Отличная коммуникация, все быстро и качественно! Сотрудничеством очень доволен
Ответный отзыв
Хороший заказчик, приятно работать
$40
10 баллов
3 года назад
AndroidUnity
Хороший, разговорчивый разработчик, сделал все в сроки и качественно
Ответный отзыв
Хороший заказчик, прекрасный человек