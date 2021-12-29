Gorbachevvv

Кирилл Gorbachevvv

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Unity C# Developer

Программист C#, Unity.

Опыт работы 3 года.

Пишу грамотный код

Работаю с 2д-3д, Андроид-Пк.

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Отзывы заказчиков

Garhm
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$120
10 баллов
3 года назад
Сделать MVP мини игры в стиле пиксель арт(24-36ч)
Отличная коммуникация, все быстро и качественно! Сотрудничеством очень доволен
Хороший заказчик, приятно работать
Ответный отзыв
mavr1ke
Степан 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
Доработка игры на Unity + C# жанра три в ряд на Android
AndroidUnity
Хороший, разговорчивый разработчик, сделал все в сроки и качественно
Хороший заказчик, прекрасный человек
Ответный отзыв