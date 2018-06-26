Gordonoidon

Антон Gordonoidon

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Переводчик англ/рус/нем, устный/письменный

Окончил МГУ по специальности "Перевод и переводоведение"

Работаю с тематикой строительство, бизнес, архитектура, консалтинг

* Переводы: устные,  письменные (юридическая, экономическая, строительная, архитектурная, общая лексика) нашептывание,  последовательный  перевод на  переговорах,  перевод во время телефонных конференций, выставок, съемок,  пресс-конференций и тд

* Работа с  первыми лицами (мэр Москвы С.С. Собянин, глава Сбербанка Герман Греф,  правительство Московской области, Zaha Hadid architects, MIT, KPMG и т.д.)

* Редактура  переводов

* Организация участия и  посещение в качестве  переводчика различных крупных  профильных мероприятий: WAF, BAU 2017, Dubai BIG 5, Middle East concrete и другие

* Вычитка текстов

* Визовая  поддержка

* Организация встреч с иностранными  партнерами

* Организация  поездок за границу (полная  поддержка для групп до 15 человек): расписание, бронирование билетов и отелей, сопровождение в качестве  переводчика и организатора (США, Европа, Азия)

* Оформление договоров с иностранными  партнерами

* Поддержание связи с иностранными  партнерами

* Решение всех вопросов, связанных с иностранными  партнёрами

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Отзывы заказчиков

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7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Перевод на английский
Будем рады продолжить работу
Ответственный и надёжный заказчик, хорошая коммуникация
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