Переводчик англ/рус/нем, устный/письменный

Окончил МГУ по специальности "Перевод и переводоведение"

Работаю с тематикой строительство, бизнес, архитектура, консалтинг

* Переводы: устные, письменные (юридическая, экономическая, строительная, архитектурная, общая лексика) нашептывание, последовательный перевод на переговорах, перевод во время телефонных конференций, выставок, съемок, пресс-конференций и тд

* Работа с первыми лицами (мэр Москвы С.С. Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, правительство Московской области, Zaha Hadid architects, MIT, KPMG и т.д.)

* Редактура переводов

* Организация участия и посещение в качестве переводчика различных крупных профильных мероприятий: WAF, BAU 2017, Dubai BIG 5, Middle East concrete и другие

* Вычитка текстов

* Визовая поддержка

* Организация встреч с иностранными партнерами

* Организация поездок за границу (полная поддержка для групп до 15 человек): расписание, бронирование билетов и отелей, сопровождение в качестве переводчика и организатора (США, Европа, Азия)

* Оформление договоров с иностранными партнерами

* Поддержание связи с иностранными партнерами

* Решение всех вопросов, связанных с иностранными партнёрами