Gorets90

Александр Гусак Gorets90

 
35 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
SEO Specialist

Работаем с различными локалями и проектами в SaaS векторе.

  • Нужен крауд (профиля каталоги) на Францию.

    Требуется создание крауд-ссылок на профили в каталогах с целью SEO-оптимизации и повышения видимости в поисковых системах во Франции. Необходимо разработать стратегию и реализовать её для эффективного продвижения.

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно проставить ссылки с профилей и каталогов Франции

    Требуется проставить ссылки с профилей и каталогов Франции для повышения видимости в поисковых системах. Основная задача заключается в улучшении SEO-оптимизации через качественные обратные ссылки.

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужны ссылки с профилей - Франция

    Требуется собрать ссылки с профилей пользователей из Франции для улучшения SEO. Основная задача - находить и предоставлять актуальные профили, которые могут повысить видимость сайта в поисковых системах. Обсуждение деталей заказа возможно в личной беседе.

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Проставить ссылки на профилях

    Необходимо создать профиль, описать его и проставить ссылки с донора в тематиках Tech, Relationships, GPS. Гео: Франция. Минимальный органический трафик доноров - 3k. Язык околоссылочного текста и площадок - французский. Запрещены тематики: Porno, Loans, Casino, Essey, dating, CBD, Pharma.

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад