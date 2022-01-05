Графический дизайнер / иллюстратор

Привет! Меня зовут Ольга, я графический дизайнер и иллюстратор. Вы запускаете свой бизнес или хотите сделать ребрендинг?

Тогда вы по адресу! Расскажите мне о своём проекте, его задачах - я помогу найти уникальное решение.

Я занимаюсь созданием айдентики для экспертов и творческих ниш, разрабатываю логотип…

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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

- Branding & Identity - Web-Design

- Illustration

- Registration of social networks

- Music covers

ГОТОВА К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ВК: vk.com/olya_novikova_art Email: [email protected]

WhatsApp/Telegram: +7(952)459-58-28