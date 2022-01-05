Ольга Новикова Goritsvet2021Goritsvet2021
26 летРоссия/Нижний Новгород
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Графический дизайнер / иллюстратор
Привет! Меня зовут Ольга, я графический дизайнер и иллюстратор. Вы запускаете свой бизнес или хотите сделать ребрендинг?
Тогда вы по адресу! Расскажите мне о своём проекте, его задачах - я помогу найти уникальное решение.
Я занимаюсь созданием айдентики для экспертов и творческих ниш, разрабатываю логотип…
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
- Branding & Identity - Web-Design
- Illustration
- Registration of social networks
- Music covers
ГОТОВА К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ВК: vk.com/olya_novikova_art Email: [email protected]
WhatsApp/Telegram: +7(952)459-58-28
Действие аккаунта приостановлено!
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