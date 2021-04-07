Gorohova_meisje

Я - студентка филфака МГУ. Изучаю нидерландский и шведский языки, поддерживаю английский. Английский - В2, Нидерландский - B1(сертифицированный Cnavt)

Опыта перевода за оплату не имею, но могу предоставить примеры собственного письменного перевода - английский, нидерландский (голландский).

Есть опыт работы репетитором английского и русского - 6 учеников начальных и средних классов и 2 ученика с подготовкой к школе. Работаю репетитором с выездом на дом. Сейчас свободные дни среда и пятница, либо вечером после 18.