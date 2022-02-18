О мне

Доброго времени суток.

Меня зовут Илья.

Я UX/UI дизайнер.

Обучение проходил в крупной Российской студии - UpRock. В 2019 году она входила в топ 3 лучших студий России.

Мои работы можно увидеть перейдя по ссылке. Behance https://www.behance.net/ilyasv

(если ссылки нету по какой-то причине, то напишите мне, я вам её скину)

Я понимаю боли и страхи клиента.

Поэтому, расскажу о том, что вас ожидает при работе со мной.

Вообще, я довольно структурный человек. Потому предпочитаю работать по пунктам и не делать себе поблажек ни в одном из элементов плана.

(Но это не означает, что я буду как робот общаться с вами. Наоборот, я буду максимально добор, терпелив и отзывчив.)

План моей работы

01. ТЗ

Каждый клиент, который хочет получить максимально эффектный и стильный сайт, должен иметь понятие того, что конкретно он хочет. Потому, работаю только с клиентами, у которых есть сформированное ТЗ.

02. Обсуждение всех тонкостей

Больше всего в своей работе я стараюсь избегать недопонимания. Потому, созваниваюсь с клиентом через ZOOM или другой удобный для него источник и обсуждаю ТЗ. Попутно набрасывая примерную структуру сайта, чтобы вы в прямом времени могли задавать вопросы и корректировать мои действия. А так же, буду предлагать свои идеи на основе опыта.

P.S — Не забудьте взять чая и вкусняшек : ).

03. Утверждение структуры

После того, как мы всё с вами обсудим, я покажу вам “скелет” сайта. Мы пройдёмся по ключевым пунктам, чтобы освежить память и убедиться, что ничего не забыли.

04. Прототип

После того, как мы утвердили “скелет”. Я приступлю к формированию общей визуальной идеи сайта. И создам первый, примерный, внешний вид сайта.

05. Правки

Конечно, хороший дизайнер - тот который читает мысли и делает всё в сроки и в совершенстве. Но, к сожалению, я человек. И могу сделать то, что вам не понравиться. Поэтому, я покажу вам то, что вышло и вы сможете задать мне вопросы. Я же со своей стороны должен буду аргументировать почему пришёл именно к таким решениям, чтобы у вас было понимание того, что я делаю и что вы получите по окончанию работ.

(Если всё придём к тому, что нужны серьёзные правки. Я вернусь у пункту 04 и буду пытаться загладить свою вину)

06. Уже почти готово, вы хорошо держитесь)

После обсуждения и утверждения ПРОТОТИПА. Я возьмусь за максимальное улучшение общего визуального стиля сайта. Буду равнять всё по линеечке. Поставлю фотографии на места, где они должны быть.

07. Утверждение к релизу

Вот уже и почти всё. Я в последний раз презентую вам ваш сайта. Вы дадите оценку и утвердите дизайн к релизу.

08. Сточим все углы

В последний раз я пробегусь по сайту и приберу его для ваших будущих гостей : ).

09. Релиз

Вот и оно. Долгожданный релиз. Я пожму вам руку (метафорически, сейчас же соц. дистанцирование) и поблагодарю за то, что были терпеливы и дали мне возможность создать лицо вашего бренда в цифровом пространстве.

Вот, надеюсь я дал всё необходимое, чтобы вы понимали все тонкости работы UX/UI дизайнера и не испытывали переживаний.

Спасибо за внимание)