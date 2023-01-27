Программист разработчик Python

Доброе время суток, уважаемые заказчики!



Я получаю удовольствие от своей работы и хочу приносить пользу людям, которые нуждаются в моих знаниях.



Расскажу немного о себе, я занимаюсь программированием более 6 лет, работал в различных компаниях и получил серьезный опыт в различных направлениях в сфере программирования. Но самое главное то, что мне нравится заниматься этим для себя. Даже когда я заканчиваю работу по написанию кода, я провожу отдых в написании все того же кода.



Буду рад принести пользу и вам, всем тем, кто нуждается в моих услугах. На счет качества моей работы, можете не переживать, вам обязательно понравится мой подход к каждому и конечный результат.