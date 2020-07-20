GrabarAlexandra

Переведу текст, сделаю корректуру и редактуру, копирайтинг, рерайтинг. Обращайтесь!

Здравствуйте! Расскажу о себе: я окончила Киевский институт международных отношений, владею английским языком на высоком уровне. Сейчас учусь в Донецком национальном на юридическом факультете, поэтому обладаю юридическим языком. Окончила курсы по обучению информационных технологий, поэтому компьютером владею тоже и могу выполнить любую роботу связанную с Word или Excel. Буду рада сотрудничать!