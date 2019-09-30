Рисую ,продаю картины .Делаю 3-д проекты и визуализацию в 3ds Max

Андрей Креминскийродился 17 ноября 1980 г. в г. Харьков, где проживаю до сих пор. В 1995 г. окончил Харьковскую художественную школу имени И. Е. Репина. С 1995-го г. по 2000-ый г. – обучение на живописно-педагогическом факультете Харьковского государственного художественного училища. С 2000-го р. – студент факультета “Изобразительное искусство" (специализация – графика) Харьковской государственной академии дизайна и искусств. С 2003–2005-ый гг. работал учителем в Харьковской художественной школе имени И. Е. Репина, с 2005-го г. – преподаватель Харьковского государственного художественного училища. В 2006 г. окончил Харьковскую государственную академию дизайна и искусств с отличием и похвалой совета, в 2008 г. -- магистратуру при Харьковской государственной академии дизайна и искуссств с отличием.Неоднократный победитель Всеукраинских олимпиад. С 2004 г. – член Молодёжного объединения Национального союза художников Украини; с 2012 г. -- член Национального союза художников Украины. Работы находятся в частных коллекциях Украины, России, Беларуси, Германии, Швейцарии, США и Израиля. Принимал участие более чем в 20-ти выставках, а именно: в международных (“4-ый блок”, г. Москва, 2003; "Парад традиций", г. Харьков, 2008), всеукраинских, областных и коллективных выставках, имею 7 персональных выставок. Основное направление – абстрактный экспрессионизм, жанр -- символическая композиция. с 2012 г,Заведующий кафедрой дизайна в Харьковском художественном училище.преподаватель 3ds Max. Мой сайт https://andrej-kreminskij.wixsite.com/mysite