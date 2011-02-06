Graft1864

Олег Васильев Graft1864

 
37 летРоссия/Воронеж
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Выполняю следующую работу:

- студенческих работы (контрольные, курсовые, дипломы) по техническим дисциплинам (матанализ, теория вероятностей, матлогика, дискретная математика, программирование на Borland Delphi)

- копирайт;

- рерайт.

По образованию инженер-программист, пишу кандидатскую диссертацию по теории принятия решений. С 2008-го работаю преподавателем в ВУЗе по предмету "Теория принятия решений".

Опыт написания статей - с 2008 года.

Опыт написания работ для студентов - с 2009 года.

Высокая ответственность, прекрасное владение русским языком, автоматическая грамотность.

Написание статейDelphi
Отзывы заказчиков
lamitech
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$100
5 баллов
10 лет назад
Рерайт\копирайт для начинающих
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