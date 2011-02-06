Выполняю следующую работу:
- студенческих работы (контрольные, курсовые, дипломы) по техническим дисциплинам (матанализ, теория вероятностей, матлогика, дискретная математика, программирование на Borland Delphi)
- копирайт;
- рерайт.
По образованию инженер-программист, пишу кандидатскую диссертацию по теории принятия решений. С 2008-го работаю преподавателем в ВУЗе по предмету "Теория принятия решений".
Опыт написания статей - с 2008 года.
Опыт написания работ для студентов - с 2009 года.
Высокая ответственность, прекрасное владение русским языком, автоматическая грамотность.
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Отзывы заказчиков
$100
5 баллов
10 лет назад
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