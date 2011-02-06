Выполняю следующую работу:

- студенческих работы (контрольные, курсовые, дипломы) по техническим дисциплинам (матанализ, теория вероятностей, матлогика, дискретная математика, программирование на Borland Delphi)

- копирайт;

- рерайт.

По образованию инженер-программист, пишу кандидатскую диссертацию по теории принятия решений. С 2008-го работаю преподавателем в ВУЗе по предмету "Теория принятия решений".

Опыт написания статей - с 2008 года.

Опыт написания работ для студентов - с 2009 года.

Высокая ответственность, прекрасное владение русским языком, автоматическая грамотность.