GreenQu

Гость GreenQu

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
programatik
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$100
0 баллов
17 лет назад
Дизайн сайта
Срыв выполнения работы. Невыход на связь с момента получения заказа. Ни мылом ни телефоном. Вообщем растянули выполнение больше чем в два раза и нифига не сделали