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GreenQu
GreenQu
40 лет
Россия
/
Санкт-Петербург
18 лет на
фриланс
-бирже
Был
17 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Виктор Медведь
programatik
45 лет
Россия
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$100
0 баллов
17 лет назад
Дизайн сайта
Срыв выполнения работы. Невыход на связь с момента получения заказа. Ни мылом ни телефоном. Вообщем растянули выполнение больше чем в два раза и нифига не сделали
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Отзывы заказчиков
1
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