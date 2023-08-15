Услуги видеомонтажа

Друзья,



Не так давно я бросил престижный университет и перспективу работать в офисе на работе серьезного человека, ради мечты и той жизни, которую я бы хотел прожить!



Новый этап в моей жизни наступил одновременно со сменой профессии, друзей, вопреки мнению моих родителей. Я искал, думал, я знал и верил! Я познал маленькую жизнь. Я нашел себя в видеомонтаже!



На данный момент я монтирую видео для популярных проектов и видеоблогов! С моими работами вы можете ознакомиться написав мне в личные сообщения.



Предлагаю услуги качественной обработки и видеомонтажа видео любой сложности! Звуковые эффекты, нарезки, вставки, покраска, работа с зеленым фоном, создание анимаций!



Представляю по одному ролику из каждого формата, которые я выполнял

Игры

https://youtu.be/28OxieNUN-Y

О играх

https://www.youtube.com/watch?v=JVI7l5TyAoc

https://youtu.be/qDKvd3J-YhA

https://youtu.be/AXyFv1zwiw8

Автозвук

https://youtu.be/FASaA6TVMEc

Строительство

https://youtu.be/A1cicngWWi4

Кондиционеры

https://youtu.be/a8RLeKHVGkM

Лайв формат

https://youtu.be/EDvbOzJnTUk

Новости

https://youtu.be/qvRMShXYdAo

Нарезки стримов

https://youtu.be/5PJixNmgaSQ