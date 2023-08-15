Друзья,
Не так давно я бросил престижный университет и перспективу работать в офисе на работе серьезного человека, ради мечты и той жизни, которую я бы хотел прожить!
Новый этап в моей жизни наступил одновременно со сменой профессии, друзей, вопреки мнению моих родителей. Я искал, думал, я знал и верил! Я познал маленькую жизнь. Я нашел себя в видеомонтаже!
На данный момент я монтирую видео для популярных проектов и видеоблогов! С моими работами вы можете ознакомиться написав мне в личные сообщения.
Предлагаю услуги качественной обработки и видеомонтажа видео любой сложности! Звуковые эффекты, нарезки, вставки, покраска, работа с зеленым фоном, создание анимаций!
Представляю по одному ролику из каждого формата, которые я выполнял
Игры
https://youtu.be/28OxieNUN-Y
О играх
https://www.youtube.com/watch?v=JVI7l5TyAoc
https://youtu.be/qDKvd3J-YhA
https://youtu.be/AXyFv1zwiw8
Автозвук
https://youtu.be/FASaA6TVMEc
Строительство
https://youtu.be/A1cicngWWi4
Кондиционеры
https://youtu.be/a8RLeKHVGkM
Лайв формат
https://youtu.be/EDvbOzJnTUk
Новости
https://youtu.be/qvRMShXYdAo
Нарезки стримов
https://youtu.be/5PJixNmgaSQ