Grigorov13

Дмитрий Григоров Grigorov13

 
36 летУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
https://www.youtube.com/watch?v=1AYRluAo_J4 - краткое портфолио
Отзывы заказчиков
evdvoretskiy
Дворецкий 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
32 отзыва
$1
10 баллов
8 лет назад
Улучшение качества видео
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