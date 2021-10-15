Максимально качественно - вёрстка сайтов. HTML5/CSS3, SCSS, JavaScript, БЭМ.

Образование:

Высшее

Диплом по теме: Front-End разработка

Род занятий:

-Вёрстка сайта\лэндинга по макету(PSD, Figma и т.д.).

Гарантия на верстку:

В течение недели после сдачи работы я бесплатно исправляю ошибки которые могли быть допущены при приеме работы или замечены позже.

Ответственность:

- готов приступить сразу

- не беру предоплату

- всегда довожу дело до конца

Связь: