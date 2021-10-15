Максимально качественно - вёрстка сайтов. HTML5/CSS3, SCSS, JavaScript, БЭМ.
Образование:
Диплом по теме: Front-End разработка
Род занятий:
-Вёрстка сайта\лэндинга по макету(PSD, Figma и т.д.).
Гарантия на верстку:
В течение недели после сдачи работы я бесплатно исправляю ошибки которые могли быть допущены при приеме работы или замечены позже.
Ответственность:
- готов приступить сразу
- не беру предоплату
- всегда довожу дело до конца
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: Just_Jenchik
Портфолио
- Верстка по макету42 просмотра
- Дизайн сайта38 просмотров
- Верстка37 просмотров
- Верстка45 просмотров
- Верстка25 просмотров
- Верстка34 просмотра