Работаю в сфере веб-дизайна, графического дизайна,SMM, наполнение сайтов авторским материалом. Есть опыт работы в сфере SMM -2 года.
Добро пожаловать в мой профиль
*Работал в SMM до фриланса в таких тематиках: спорт, туризм, военторг, широкоформатная печать, автомобили. Есть огромная база фото и материала, а также контент-планы(рабочие). Могу работать с гугл аналитикой.
** Работал с такими сетями: ВК, ОК, ФБ, Инстаграм.
*Есть опыт работы в дизайне лендингов( RGB ), листовок, визиток,буклетов(CMYK).
** * В работе использую Гугл диск, как средство хранения и доступа к данным всеми членами команды, Word , Excel , Freemind (минд-карты- лучший способ планирования задачи). А также графические программы Adobe.
О себе:
- Коммуникабельный. С легкостью сработаюсь с любым темпераментом.
- Люблю работать командой. Есть опыт и навык делегирования задач. Работаю по mind-картам или просто на пальцах.)
- Подстроюсь под любой график.
- Готов слушать и слышать заказчика,партнера по команде.
- Готов быстро осваивать новое и всегда учиться.
- Общительный.
Всегда на связи!.
Skype - belyimedved76.
Портфолио
- Листовка кальян бара963 просмотра
- Дизайн листовки для автосервиса1858 просмотров