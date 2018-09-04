Работаю в сфере веб-дизайна, графического дизайна,SMM, наполнение сайтов авторским материалом. Есть опыт работы в сфере SMM -2 года.

﻿ Добро пожаловать в мой профиль

спорт, туризм, военторг, широкоформатная печать, автомобили.

фото

материала,

*Работал в SMM до фриланса в таких тематиках:

** Работал с такими сетями: ВК, ОК, ФБ, Инстаграм.

*Есть опыт работы в дизайне лендингов( RGB ), листовок, визиток,буклетов(CMYK).

** * В работе использую Гугл диск, как средство хранения и доступа к данным всеми членами команды, Word , Excel , Freemind (минд-карты- лучший способ планирования задачи). А также графические программы Adobe.

О себе:

- Коммуникабельный. С легкостью сработаюсь с любым темпераментом.

- Люблю работать командой. Есть опыт и навык делегирования задач. Работаю по mind-картам или просто на пальцах.)

- Подстроюсь под любой график.

- Готов слушать и слышать заказчика,партнера по команде.

- Готов быстро осваивать новое и всегда учиться.

- Общительный.

Всегда на связи!.

ВК- https://vk.com/id60707047

Skype - belyimedved76.