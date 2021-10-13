Копирайтер
Более чем 20-летний опыт работы в образовании и науке позволяет мне грамотно писать и структурировать
тексты, «отделять зерна от плевел», и быть максимально организованной.
Обучаюсь на курсе «Специалист по копирайтингу» в ProfiInternet.
Гарантирую сдать в срок правильно оформленный и уникальный текст.
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Портфолио
- Информационная статья о страховании домашних живот40 просмотров
- SEO-текст для категории товара39 просмотров
- Текст на главную страницу ИМ39 просмотров