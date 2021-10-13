Gromova_Web21

Татьяна Gromova_Web21

 
48 летРоссия/Барнаул
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Копирайтер

Более чем 20-летний опыт работы в образовании и науке позволяет мне грамотно писать и структурировать

тексты, «отделять зерна от плевел», и быть максимально организованной. 

Обучаюсь на курсе «Специалист по копирайтингу» в ProfiInternet.

Гарантирую сдать в срок правильно оформленный и уникальный текст.