Копирайтер

Более чем 20-летний опыт работы в образовании и науке позволяет мне грамотно писать и структурировать

тексты, «отделять зерна от плевел», и быть максимально организованной.

Обучаюсь на курсе «Специалист по копирайтингу» в ProfiInternet.

Гарантирую сдать в срок правильно оформленный и уникальный текст.