Front-end разработка сайтов

Специализируюсь на адаптивной вёрстке (сайты, лендинги) с компонентным подходом и высоким качеством.

⚡ Предоставляемые услуги

▸ Вёрстка по макетам – используется, если у вас есть макеты в Figma, Zeplin, Sketch, Adobe XD, AI или PSD, из которых нужно сделать качественную адаптивную вёрстку

▸ Перевёрстка проекта – пригодится для уже работающих сайтов/лендингов, не имеющих адаптива, или просто с недостаточно качественной/оптимизированной вёрсткой

▸ Поддержка проекта – подойдёт для активно развивающихся сайтов, когда регулярно требуются какие-либо корректировки или вёрстка новых элементов, страниц и прочего

⚡ Техническая часть

Все проекты верстаются с использованием современных подходов и технологий:

▸ адаптивность с Mobile First подходом

▸ HTML5

▸ семантические элементы HTML5

▸ БЭМ-методология (BEM methodology)

▸ CSS3 – Sass/SCSS

▸ использование Grid Layout и Flexbox

▸ генерация спрайтов (SVG, PNG)

▸ кастомные CSS3 и SVG анимации

▸ JavaScript – Vue.js

▸ компонентный подход (сборка Webpack)

▸ кроссбраузерность (тесты в BrowserStack)

▸ Git-репозиторий (GitHub)

▸ в среднем 90+ баллов в Google PageSpeed

Готовая верстка легко интегрируется в шаблоны популярных CMS (например, MODX Revo), а также, за счёт компонентного подхода, проще внедряется в проекты на JS-фреймворках

⚡ Контакты для связи

▸ telegram – @Gronvolt

▸ почта – [email protected]

⚡ Онлайн с 10:00 до 20:00 (кроме субботы)