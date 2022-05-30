Специализируюсь на адаптивной вёрстке (сайты, лендинги) с компонентным подходом и высоким качеством.
⚡ Предоставляемые услуги
▸ Вёрстка по макетам – используется, если у вас есть макеты в Figma, Zeplin, Sketch, Adobe XD, AI или PSD, из которых нужно сделать качественную адаптивную вёрстку
▸ Перевёрстка проекта – пригодится для уже работающих сайтов/лендингов, не имеющих адаптива, или просто с недостаточно качественной/оптимизированной вёрсткой
▸ Поддержка проекта – подойдёт для активно развивающихся сайтов, когда регулярно требуются какие-либо корректировки или вёрстка новых элементов, страниц и прочего
⚡ Техническая часть
Все проекты верстаются с использованием современных подходов и технологий:
▸ адаптивность с Mobile First подходом
▸ HTML5
▸ семантические элементы HTML5
▸ БЭМ-методология (BEM methodology)
▸ CSS3 – Sass/SCSS
▸ использование Grid Layout и Flexbox
▸ генерация спрайтов (SVG, PNG)
▸ кастомные CSS3 и SVG анимации
▸ JavaScript – Vue.js
▸ компонентный подход (сборка Webpack)
▸ кроссбраузерность (тесты в BrowserStack)
▸ Git-репозиторий (GitHub)
▸ в среднем 90+ баллов в Google PageSpeed
Готовая верстка легко интегрируется в шаблоны популярных CMS (например, MODX Revo), а также, за счёт компонентного подхода, проще внедряется в проекты на JS-фреймворках
⚡ Контакты для связи
▸ telegram – @Gronvolt
▸ почта – [email protected]
⚡ Онлайн с 10:00 до 20:00 (кроме субботы)