Grotofill

Артём Садреев Grotofill

 
23 годаРоссия/Тольятти
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Создание сайтов | Лендинги | Логотипы | Баннеры | Анимация

Моё портфолио на behance:

behance.net/grotofill

Что я умею:

  • Логотипы
  • Макеты сайтов
  • Лендинги
  • Оформление социальных сетей
  • Анимация

Что вам нужно знать, прежде чем отдать мне заказ:

  • Всегда принимаю правки заказчика.
  • Ответственно отношусь к дедлайну.
  • Работаю дизайнером больше двух лет.
Прайс:

  • Логотип - от 1500 рублей
  • Оформление социальной сети - от 3000 рублей
  • Лендинг - от 8000рублей
  • Анимация - от 4000 рублей
  • Сайт - от 15000 рублей
 Если вам нужен качественный й современный дизайн, можете связаться со мной:

 В Инстаграм - @artyom_ejji

 В Facebook - @grotofill

 В Twitter - @grotofill

 В Telegram - @grotofill

Логотип для сайта
Портфолио