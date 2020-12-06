Создание сайтов | Лендинги | Логотипы | Баннеры | Анимация
Моё портфолио на behance:
Что я умею:
- Логотипы
- Макеты сайтов
- Лендинги
- Оформление социальных сетей
- Анимация
Что вам нужно знать, прежде чем отдать мне заказ:
- Всегда принимаю правки заказчика.
- Ответственно отношусь к дедлайну.
- Работаю дизайнером больше двух лет.
- Логотип - от 1500 рублей
- Оформление социальной сети - от 3000 рублей
- Лендинг - от 8000рублей
- Анимация - от 4000 рублей
- Сайт - от 15000 рублей
В Инстаграм - @artyom_ejji
В Facebook - @grotofill
В Twitter - @grotofill
В Telegram - @grotofill
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Логотип - Simple News107 просмотров
- Сайт - ТМО68 просмотров
- Логотип - Silver Hoverfly82 просмотра
- Лендинг - XYZ School85 просмотров