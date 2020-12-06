Создание сайтов | Лендинги | Логотипы | Баннеры | Анимация

Моё портфолио на behance:

behance.net/grotofill

Что я умею:

Логотипы

Макеты сайтов

Лендинги

Оформление социальных сетей

Анимация

Что вам нужно знать, прежде чем отдать мне заказ:

Всегда принимаю правки заказчика.

Ответственно отношусь к дедлайну.

Работаю дизайнером больше двух лет.

Логотип - от 1500 рублей

Оформление социальной сети - от 3000 рублей

Лендинг - от 8000рублей

Анимация - от 4000 рублей

Сайт - от 15000 рублей

В Инстаграм - @artyom_ejji

В Facebook - @grotofill

В Twitter - @grotofill

В Telegram - @grotofill