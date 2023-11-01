Web-разработка
Здравствуйте. Меня зовут Вадим. Более 4-х лет занимаюсь созданием сайтов "под ключ", редактированием сайтов, предоставлял услуги настройки доменов, установки сайтов на хостинг и т.п. Более подробно распишу ниже.
Чем я занимаюсь:
Уникальный, современный дизайн сайта в figma;
Адаптивная, кроссбраузерная верстка сайта (flexbox, grid, webpack, js, gulp, scss)
Натяжка сайта на WordPress с помощью Advanced Custom Fields.
Редактирование сайтов
Создание многостраничных сайтов "под ключ"
Создание Landing Page, продающих одностраничников, информационных сайтов.
Портфолио
- Дизайн социальной сети7 просмотров
- Создание сайта на WordPress15 просмотров
- Верстка интернет-магазина14 просмотров
- Создание сайта12 просмотров