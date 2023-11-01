GuSite

Вадим GuSite

 
23 годаУкраина/Сумы
год на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Web-разработка

Здравствуйте. Меня зовут Вадим. Более 4-х лет занимаюсь созданием сайтов "под ключ", редактированием сайтов, предоставлял услуги настройки доменов, установки сайтов на хостинг и т.п. Более подробно распишу ниже.

Чем я занимаюсь:

  • Уникальный, современный дизайн сайта в figma;

  • Адаптивная, кроссбраузерная верстка сайта (flexbox, grid, webpack, js, gulp, scss)

  • Натяжка сайта на WordPress с помощью Advanced Custom Fields.

  • Редактирование сайтов

  • Создание многостраничных сайтов "под ключ"

  • Создание Landing Page, продающих одностраничников, информационных сайтов.

WordPressВерстка сайтаДизайн сайтаСайт на WordPressFigmaSCSSGulp
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