Создание сайтов под ключ
Мои работы:
Работаю с 50% предоплатой или следующим образом:
1 этап: Заказчик высылает мне фото и макеты, согласуем стоимость и сроки
2 этап: вёрстка
3 этап: я показываю готовую вёрстку и её код через Skype (для того, чтобы Заказчик был уверен в готовности работы)
4 этап: Заказчик оплачивает 70% от суммы заказа
5 этап: я высылаю Заказчику ссылки на вёрстку для самостоятельного тестирования или готовый архив (если тестирование не нужно)
6 этап: Заказчик оплачивает оставшиеся 30% от суммы заказа.
Действие аккаунта приостановлено!
Сайты «под ключ»
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