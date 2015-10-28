Создание сайтов под ключ

Мои работы:

vkusgizni.ru

artnadia.ru

chuevnv.ru

Работаю с 50% предоплатой или следующим образом:

1 этап: Заказчик высылает мне фото и макеты, согласуем стоимость и сроки

2 этап: вёрстка

3 этап: я показываю готовую вёрстку и её код через Skype (для того, чтобы Заказчик был уверен в готовности работы)

4 этап: Заказчик оплачивает 70% от суммы заказа

5 этап: я высылаю Заказчику ссылки на вёрстку для самостоятельного тестирования или готовый архив (если тестирование не нужно)

6 этап: Заказчик оплачивает оставшиеся 30% от суммы заказа.