Guchok

Надежда Guchok

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Создание сайтов под ключ

Мои работы:

vkusgizni.ru

artnadia.ru

chuevnv.ru

Работаю с 50% предоплатой или следующим образом:

1 этап: Заказчик высылает мне фото и макеты, согласуем стоимость и сроки

2 этап: вёрстка

3 этап: я показываю готовую вёрстку и её код через Skype (для того, чтобы Заказчик был уверен в готовности работы)

4 этап: Заказчик оплачивает 70% от суммы заказа

5 этап: я высылаю Заказчику ссылки на вёрстку для самостоятельного тестирования или готовый архив (если тестирование не нужно)

6 этап: Заказчик оплачивает оставшиеся 30% от суммы заказа. 

Сайты «под ключ»
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