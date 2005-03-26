Видеомонтажер\работаю в программе PREMIER PRO.Занимался эдитингом\монтажом 2 года.

Видеомонтажер\работаю в программе PREMIER PRO.Занимался эдитингом\монтажом 2 года.В каждую роботу вкладываю душу,из-за этого прошу довольно немало времени.Бесят эти недо-монтажеры ,которые толком видео сделать не могут,без никакой нотки юмора,без никакой подачи,нет просто интереса к их видео,у меня такой стиль,что я могу накидать довольно много переходов,шэйков и тд(от эдитерства досталось)при этом есть юмор для прикольного монтажа,из-за этого монтаж специфический ,какой-то слегка может быть эдитный и юмористический.Примеры эдитов могу скинуть в личку.Сам раньше занимался ютубом,из-за этого много чему научился)