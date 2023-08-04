СММ, фото, видео-контентмейкер, переводчик англ-рус, наборщица текстов

1) Занимаюсь набором текстов, владею высокой скоростью как на иностранных так и на русском и на казахском языке. Щепетильно и ответственно отношусь к качеству и к срокам сдачи работы.

2) Перевод текста с английского на русский и наоборот.

3) Помогаю создать качественный и эстетичный контент\визуал, как фото, так и видео рилсы для Инстаграм, Тредс(новое приложение), тик ток, вконтакте, фейсбуке и телеграмм.

Открыта для обсуждения Ваших проектов, с радостью Вам помогу!