СММ, фото, видео-контентмейкер, переводчик англ-рус, наборщица текстов
1) Занимаюсь набором текстов, владею высокой скоростью как на иностранных так и на русском и на казахском языке. Щепетильно и ответственно отношусь к качеству и к срокам сдачи работы.
2) Перевод текста с английского на русский и наоборот.
3) Помогаю создать качественный и эстетичный контент\визуал, как фото, так и видео рилсы для Инстаграм, Тредс(новое приложение), тик ток, вконтакте, фейсбуке и телеграмм.
Открыта для обсуждения Ваших проектов, с радостью Вам помогу!
Редактирование и Корректура
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$15/час
от $5от 1 дня
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