SMM Копирайтинг Cоздание сайтов

Привет!

Меня зовут Гульназ. Я занимаюсь как комплексным ведением и продвижением в INSTAGRAM, так и единичными заказами по:

- созданию сайтов "под ключ"

- написанию статей для сайтов и постов для социальных сетей

-запуску таргета

Также помогу при создании визиток, пригласительных, баннеров и т.д

Также для желающих освоить любую востребованную профессию в SMM и зарабатывать на своих услугах, у меня есть курсы с пошаговым обучением, доступными видео уроками по каждому блоку и поддержкой.