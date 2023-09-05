SMM Копирайтинг Cоздание сайтов
Привет!
Меня зовут Гульназ. Я занимаюсь как комплексным ведением и продвижением в INSTAGRAM, так и единичными заказами по:
- созданию сайтов "под ключ"
- написанию статей для сайтов и постов для социальных сетей
-запуску таргета
Также помогу при создании визиток, пригласительных, баннеров и т.д
Также для желающих освоить любую востребованную профессию в SMM и зарабатывать на своих услугах, у меня есть курсы с пошаговым обучением, доступными видео уроками по каждому блоку и поддержкой.